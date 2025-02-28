Бывшего депутата осудили пожизненно за педофилию в области Жетысу

Бывшего депутата маслихата Сериккана Жакупова, обвиненного в педофилии, приговорили к пожизненному сроку лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Специализированном межрайонном уголовном суде области Жетысу, рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего лица (ч. 4 ст. 121 УК)

"Согласно закону, поскольку судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, обстоятельства дела не подлежат разглашению. Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями и показаниями экспертов, другими материалами уголовного дела. Представитель потерпевшего предъявил гражданский иск о взыскании с подсудимого 100 млн тенге компенсации морального вреда", – сказано в сообщении.

Подсудимый вину не признал, его защитник ходатайствовал об оправдании.

Приговором суда Жакупов признан виновным ч. 4 ст. 121 УК, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд взыскал с осужденного в пользу законного представителя потерпевшего в счет компенсации морального вреда 15 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Летом 2024 года стало известно, что депутата маслихата Сериккана Жакупова взяли под стражу на период досудебного расследования по подозрению в педофилии. Жертва – семилетний мальчик.

Накануне, 27 февраля, был оглашен приговор по делу экс-начальника полиции Талдыкоргана, которого посадили ранее за изнасилование женщины в собственном кабинете. В этот раз приговор вынесли самой жертве, ее посадили на 6 лет.