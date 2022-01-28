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Законодательство РК
18:40 28.01.2022

Кемелбек Ойшыбаев освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК

Кемелбек Ойшыбаев Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК Кемелбек Ойшыбаев освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан согласно поданному заявлению, передает Zakon.kz.

Кемелбек Ойшыбаев родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский гуманитарно-юридический университет. Также закончил программу MBA в Geneva Business School (Швейцария).

Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом ТОО «ИА «Интерфакс-Казахстан».

В разные годы работал в коммерческих структурах.

В 2015-2016 гг. занимал руководящие должности в ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», службе центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК.

В 2016-2017 гг. — председатель правления АО «Телерадиокорпорация «Казахстан». В 2019-2020 гг. — председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

С июня 2020 года и по настоящее время являлся вице-министром информации и общественного развития РК.

Анастасия Стативкина
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