В Кызылординской области смягчили карантин

Внесенные поправки снимают запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные, торжественные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

Также разрешается:

Деятельность концертных залов, театров, цирков, филармоний.

Проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.).

Деятельность ночных клубов.

Проведение частных встреч (исключение – до 10 привитых человек).

Работа крытых рынков (продуктовые и непродуктивные), кроме воскресенья.

Работа организаций, офисов (70% – удаленный режим, 30% – очный режим, при условии проведения вакцинации сотрудников против СOVID-19 осуществляют деятельность без учета требований по процентному соотношению сотрудников, работающих в дистанционном и очном форматах работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

Работа с 9 до 20 часов при заполняемости до 50%, но не более 30 мест объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, банкетных залов по тину ресторанов, кафе. При этом строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (ауыз ашар, банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.п.) и других массовых мероприятий.

Работа объектов общественного питания по типу столовых до 00:00 с 20 января 2022 года (в помещениях жилых зданий и на территориях жилой застройки ограничивается деятельность объектов, сопровождаемая повышенным шумом, с 22 до 9 часов утра, развлекательных заведений – с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра – в выходные и праздничные дни.

Работа ТРЦ, торговых домов (кроме воскресенья).

Работа детских оздоровительных организаций при заполняемости не более 30%.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.