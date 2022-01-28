19:19 28.01.2022
Айдын Кабдулдинов назначен начальником ДП СКО
Фото: gov.kz
По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева на должность начальника ДП Северо-Казахстанской области назначен Айдын Кабдулдинов, передает Zakon.kz.
Личному составу органов внутренних дел СКО нового руководителя представил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.
Айдын Кабдулдинов родился в 1977 году в Восточно-Казахстанской области.
Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году, выпускник Алматинского юридического института МВД РК. Имеет большой опыт работы в следственных и оперативных подразделениях. С февраля 2020 года работал на должности заместителя начальника ДП города Алматы.
Ранее возглавлявший полицейское ведомство СКО Марат Тулебаев назначен начальником ДП города Нур-Султана.