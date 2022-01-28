Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:19 28.01.2022

Айдын Кабдулдинов назначен начальником ДП СКО

Айдын Кабдулдинов Фото: gov.kz
По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева на должность начальника ДП Северо-Казахстанской области назначен Айдын Кабдулдинов, передает Zakon.kz.

Личному составу органов внутренних дел СКО нового руководителя представил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Айдын Кабдулдинов родился в 1977 году в Восточно-Казахстанской области.

Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году, выпускник Алматинского юридического института МВД РК. Имеет большой опыт работы в следственных и оперативных подразделениях. С февраля 2020 года работал на должности заместителя начальника ДП города Алматы.

Ранее возглавлявший полицейское ведомство СКО Марат Тулебаев назначен начальником ДП города Нур-Султана.

Новость по теме

Марат Тулебаев назначен главой столичного Департамента полиции

Анастасия Стативкина
МВД РК Северо-Казахстанская область
В Казахстане ослабили карантинные ограничения
27.01.2022
Казахстанцам повысили размеры социальных выплат
28.01.2022
Небольшой спад суточных заражений КВИ зафиксировали в Казахстане
28.01.2022
Казахстанская делегация вылетела на зимнюю Олимпиаду в Китай
27.01.2022
Лихо прокатился: полиция Алматы ищет пранкера
27.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости