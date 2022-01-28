С объектов, участвующих в Ashyq, снимут ограничения в Алматы

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации: