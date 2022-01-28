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19:39 28.01.2022

С объектов, участвующих в Ashyq, снимут ограничения в Алматы

Алматы, снимают ограничения Фото: Zakon.kz
В Алматы снимают ограничения по времени работы для объектов, участвующих в Ashyq,  сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач города.

  1. Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается.

  2. Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:

  • в «зеленой» зоне (низкий эпидемиологический риск) — деятельность без ограничений;

  • в «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) и «красной» (высокий эпидемиологический риск) – с ограничениями по наполняемости объектов;

  • для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия безопасного («зеленого») статуса у сотрудников и посетителей — деятельность без ограничений.

Разрешить формат обучения в штатном режиме:

  • в дошкольных организациях по заявлениям родителей;

  • в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;

  • в школах с количеством свыше 600 учащихся — с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

  • во внешкольных организациях;

  • в колледжах и вузах – онлайн;

  • допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.

Постановление вступает в силу со дня подписания

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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