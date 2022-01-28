С объектов, участвующих в Ashyq, снимут ограничения в Алматы
Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач города.
Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, режим работы по времени в будние и выходные дни не устанавливается.
Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зеленого») статуса у посетителей в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации:
в «зеленой» зоне (низкий эпидемиологический риск) — деятельность без ограничений;
в «желтой» (умеренный эпидемиологический риск) и «красной» (высокий эпидемиологический риск) – с ограничениями по наполняемости объектов;
для объектов, участвующих в проекте Ashyq, при условии наличия безопасного («зеленого») статуса у сотрудников и посетителей — деятельность без ограничений.
Разрешить формат обучения в штатном режиме:
в дошкольных организациях по заявлениям родителей;
в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;
в школах с количеством свыше 600 учащихся — с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
во внешкольных организациях;
в колледжах и вузах – онлайн;
допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.
Постановление вступает в силу со дня подписания
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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