ВОЗ: число заразившихся COVID-19 в мире превысило 360 млн человек

По данным ВОЗ, больше всего пациентов с COVID-19 зафиксировали в США, Индии и Бразилии.

Максимум за все время пандемии был зарегистрирован 26 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 962 990 случаев инфицирования. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн – 8 января, 250 млн – 9 ноября, а 200 млн – 5 августа.