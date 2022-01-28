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20:28 28.01.2022

ВОЗ: число заразившихся COVID-19 в мире превысило 360 млн человек

360 миллионов ВОЗ заразившихся Фото: pixabay
Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 360 млн, а количество летальных исходов – 5,62 млн, сообщает Zakon.kz.

По данным ВОЗ, больше всего пациентов с COVID-19 зафиксировали в США, Индии и Бразилии.

Максимум за все время пандемии был зарегистрирован 26 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 962 990 случаев инфицирования. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн – 8 января, 250 млн – 9 ноября, а 200 млн – 5 августа.

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