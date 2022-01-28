Ученые: Газовая плита – источник вредных выбросов, даже если выключена

В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology, ученые из Стэнфордского университета пришли к выводу, что различные модели газовых плит выделяют поразительное количество метана даже в выключенном состоянии.

Ученые в рамках эксперимента обследовали 54 кухни в калифорнийских отелях. Комната была «запечатана» при помощи полиэтилена, после чего производились замеры концентрации метана при работающей плите и в выключенном состоянии. Три четверти от общего объема газа плиты выдавали, когда не работали: это объясняется тем, что, когда горит огонь, метан попросту сгорает.

Газовые плиты также назвали опасными из-за значительного количества выбросов диоксида азота — загрязнителя, который провоцирует астму и другие респираторные заболевания. Согласно докладу, за несколько минут работы на кухне без вентиляции одна плита может превысить лимит выбросов этого вещества, установленный EPA в 2018 году для территории на открытом воздухе.

Вместе с другими учеными и экоактивистами авторы исследования призывают жителей планеты сменить газовые плиты на электрические или другую безопасную технику.