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Ученые обнаружили связь между газовыми плитами и ранней смертью

Ученые обнаружили связь между газовыми плитами и ранней смертью, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 15:45 Фото: Zakon.kz
Между использованием газовых плит и возможностью преждевременного наступления смерти существует взаимосвязь, уверены американские ученые, сообщает Zakon.kz.

Ученые Стэнфордского университета установили, что люди с газовыми плитами в доме вдыхают больше вредных веществ, чем обладатели альтернативных кухонных приборов.

Говорится, что газовые плиты загрязняют воздух токсичным веществом. Диоксид азота (NO2) образуется при использовании печи, после чего загрязненная смесь проникает далеко за пределы кухни, например, в спальню.

В ходе эксперимента ученые установили специальные датчики для измерения концентрации NO2 более чем в ста домах различной площади, планировки и с разными методами вентиляции и фиксировали концентрацию диоксида азота до, во время и после использования плит.

Выяснилось, что при включенной газовой плите концентрация диоксида азота повышается выше нормы даже в просторных помещениях с работающей вытяжной или открытой дверью.

Вдыхание загрязняющих веществ от газовых плит могло стать причиной 200 тыс. текущих случаев детской астмы, из них четверть возникли из-за NO2. Также плиты могли привести к 19 тыс. смертей среди взрослых ежегодно (это 40% от числа смертей, связанных с пассивным курением).

Авторы научной работы также обнаружили, что именно количество газа, которое мы сжигаем при использовании плиты, является самым большим фактором, влияющим на степень вашего воздействия.
Чтобы снизить негативное воздействие токсичных веществ, ученые советуют обратить внимание на вентиляцию при использовании газовой плиты.

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