Олимпиада-2022: Где живут казахстанские спортсмены

Из-за географических особенностей для размещения участников Зимней Олимпиады в Пекине устроителям пришлось организовать сразу три олимпийские деревни. Делегацию Казахстана разместили в двух из них.

Первая в самом Пекине (на севере китайской столицы). Сюда заселили казахстанские сборные по шорт-треку и конькобежному спорту. Организаторы заявили, что здесь есть все для комфортного проживания, тренировок и отдыха, на территории есть магазины, кафе и банкоматы.

Как выглядят номера в пекинской олимпийской деревне, показал один из лидеров команды по шорт-треку Абзал Ажгалиев в Instagram.

Фото: Facebook/Abzal Azhgaliyev

На кадрах видно, что атлетам подготовили не только удобные кровати и не самые тесные комнаты, но и необходимые для комфортного проживания принадлежности.

Фото: Facebook/Abzal Azhgaliyev

Другая часть казахстанской команды поселена в олимпийской деревне в горнолыжном курорте Чжанцзякоу. Это место находится в 180 км от Пекина. Здесь базируются команды по лыжным видам спорта.

Фото: zakon.kz

Номера представляют собой комнаты в невысоких зданиях. Члены казахстанской делегации показали, чем и как их кормят в Чжанцзякоу. В олимпийской деревне спортсмены и тренеры питаются в отдельных кабинках. Видимо, чтобы не только не заразиться COVID-19, но и не отвлекаться во время еды.

Фото: Facebook/Askar Valiyev

Фото: Facebook/Askar Valiyev

Еще одна олимпийская деревня возведена в другом пригороде Пекина - Яньцине (100 км от столицы Китая), в ней казахстанцы не проживают.

Основная часть делегации Казахстана прибыла 27 января утром чартерным рейсом.

Новость по теме Спецрепортаж: Как встретили казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине

Церемония открытия Зимней Олимпиады 2022 года пройдет в Пекине на стадионе «Птичье гнездо» 4 февраля. В Белых Играх-2022 участвует 34 казахстанских спортсмена, завоевавшие 87 лицензий в 9 видах спорта.

Все участники и делегаты Олимпиады в Пекине находятся в так называемом пузыре, организованном из-за пандемии. Покидать его нельзя, более того, серьезно ограничены контакты проживающих в олимпийских деревнях с проживающими в медиаотелях. Перемещаться между деревнями и олимпийскими объектами можно на специализированных автобусах по выделенной олимпийской полосе.

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