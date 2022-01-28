Как встретили казахстанцев на Олимпиаде-2022 в Пекине

Подготовка к полету для каждого, кто полетел в Пекин, началась задолго до 27 января. Карантин, ежедневные ПЦР-тесты, заполнение множества деклараций о состоянии здоровья – эти мероприятия стали неотъемлемой частью подготовительного периода для спортсменов, тренеров и членов делегации, помимо тренировок. Все делегации, согласно правилам, должны прибыть в Пекин чартерным рейсом. Естественно, в защитных масках и шлемах, с соблюдением социальной дистанции, применяя антисептики и так далее.

Фото: zakon.kz

Так и сделали члены казахстанской команды. Основная часть делегации вылетела из столицы и Алматы чартерами, оставшаяся часть атлетов и тренеров вскоре прибудет в Пекин со сборов в Европе.

Фото: zakon.kz

Сразу после выхода из самолета в терминал Пекинского аэропорта прибывшим предлагают зарегистрироваться на ПЦР-тест.

Фото: zakon.kz

Есть меню и на русском языке. Чтобы получить чек с QR-кодом, нужно отсканировать свой паспорт.

Фото: zakon.kz

Далее ждет очередь на ПЦР-тест. Стоять долго не приходится – китайские организаторы установили большое количество кабинок для сбора материала на анализ. Сам анализ, как и мазок из горла, берут долго и тщательно.

Фото: zakon.kz

Далее все собираются в зоне ожидания, получают багаж и рассаживаются по автобусам. Представители коньковых видов спорта и часть сотрудников и журналистов едут в отель, расположенный в Пекине, а выступающие в лыжных видах спорта вместе с частью журналистов направились на горнолыжный курорт в пригород столицы – городок Чжанцзякоу.

Путешествие на автобусе из аэропорта Пекина в Чжанцзякоу – удовольствие не из быстрых, занимает более 3,5 часа.

Фото: zakon.kz

Долгое путешествие до места дислокации компенсируется чуть большей свободой передвижения по курорту. Если журналисты и члены делегаций не могут свободно гулять по Пекину, то в Чжанцзякоу разрешено передвигаться хотя бы внутри отельных кластеров (в каждом кластере находятся по два или три корпуса отеля и ресторан).

Фото: zakon.kz

Таким образом, можно побыть в обществе судей, технических делегатов из разных стран во время обеда и ужина. Пусть даже на столах стоят вот такие перегородки.

Фото: Zakon.kz

В меню все, что душа пожелает. Кормят довольно-таки вкусно.

Фото: Zakon.kz

Воздух в Чжанцзякоу свежий, дует легкий ветерок, солнечно и немного морозно. Погода настраивает на волну отдыха. И даже защитные санитарные костюмы, в которые одеты волонтеры, официанты, горничные и сотрудники на ресепшн, не вызывают тревоги.

Фото: zakon.kz

В самом Пекине снега нет, но в Чжанцзякоу с одним из главных атрибутов зимних Игр нет никаких проблем.

Впереди для представителей лыжных видов спорта несколько дней ожидания и начало официальных тренировок, а после – соревнований.

Одни из главных фаворитов зимних Олимпийских игр – команда Норвегии – уже на месте и готовы отстоять свое право на лидерство, несмотря на некоторые проблемы.

Фото: zakon.kz

Чжанцзякоу готовится к старту Белых Игр.

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