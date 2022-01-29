В убийстве главы сельского хозяйства в ЗКО подозревают группу сельчан

Причиной убийства, по мнению семьи, стало то, что мужчина отказался подчинятся вымогателям, передает Astana TV.

На суде, начавшемся в Уральске, родные рассказали, что Серик Мухамбетьяров успешно занимался фермерством, но нашлись люди, которые стали требовать у него баранов. Однажды ночью предпринимателя увезли на машине, и домой живым он уже не вернулся. На теле насчитали 12 ножевых ранений. Близкие погибшего настаивают на дополнительном расследовании. По их словам, в преступлении замешаны несколько человек, но вину взял на себя только один. Остальные проходят по делу в качестве свидетелей.