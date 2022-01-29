01:32 29.01.2022
В убийстве главы сельского хозяйства в ЗКО подозревают группу сельчан
Фото: Zakon.kz
Семья погибшего утверждает, что в поселке орудовала целая банда, но на скамье подсудимых всего один человек, сообщает Zakon.kz.
Причиной убийства, по мнению семьи, стало то, что мужчина отказался подчинятся вымогателям, передает Astana TV.
На суде, начавшемся в Уральске, родные рассказали, что Серик Мухамбетьяров успешно занимался фермерством, но нашлись люди, которые стали требовать у него баранов. Однажды ночью предпринимателя увезли на машине, и домой живым он уже не вернулся. На теле насчитали 12 ножевых ранений. Близкие погибшего настаивают на дополнительном расследовании. По их словам, в преступлении замешаны несколько человек, но вину взял на себя только один. Остальные проходят по делу в качестве свидетелей.
Он был метро восемьдесят, даже больше. А этот маленький пацан, низкого роста. Он не мог один нанести, у него и удушение, плюс еще 12 ножевых ранений. Они открыли крестьянское хозяйство в поселке, он хорошо поднялся, и вот эта извините за выражение банда, хотела его прессануть, там трое потерпевших до этого, кто-то уже умер. Родственница погибшего Айганым Картжанова