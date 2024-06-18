Присяжные не поверили следствию и оправдали обвиненных в убийстве и грабеже подростков
Дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам с участием присяжных заседателей. Оба подсудимых предстали перед судом за разбой и убийство, одного из них также судили за кражу чужого имущества.
По версии обвинения, подсудимые (в группе лиц по предварительному сговору с целью разбоя), проникнув во двор дома потерпевшего, убили его и украли 150 тыс. тенге. Спустя два месяца один из обвиняемых украл у своей бабушки, а потом и друга более 2 млн тенге.
"Решением присяжных подсудимые в разбое и убийстве признаны невиновными и оправданы за недоказанностью их вины", – сообщили в Верховном суде 18 июня.
Один из подсудимых признан виновным в краже. Его вина доказана признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.
"Обстоятельствами, смягчающими его ответственность и наказание, признаны несовершеннолетний возраст, частичное признание вины и инвалидность третьей группы. Отягчающих – не установлено. Он приговорен к двум годам лишения свободы", – говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
7 июня 2024 года стало известно о том, что в Алматинской области суд присяжных оправдал обвиняемого в многократных взятках экс-директора "Казселезащиты". На следующий день прокуратура сообщила, что опротестует приговор.