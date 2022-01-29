Казахстанский боец ММА Арман Оспанов проиграл в лиге Хабиба Нурмагомедова

Казахстанский боец смешанного стиля Арман Оспанов (11-5) неудачно дебютировал в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, сообщает Sports.kz.

Оспанов выступил на турнире Eagle FC 44 в Майами, где сразился с французским бойцом Диланом Сальвадором (3-1).

Бой в полулегком весе был запланирован на три раунда и закончился победой Сальвадора, казахстанец не вышел на третий раунд из-за травмы. Французский боец победил техническим нокаутом.

Дилан Сальвадор одержал четвертую победу в своей профессиональной карьере в ММА, а Арман Оспанов потерпел пятое поражение.

Для обоих бойцов это был первый бой в промоушне Eagle FC.