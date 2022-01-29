07:50 29.01.2022
Казахстанский боец ММА Арман Оспанов проиграл в лиге Хабиба Нурмагомедова
Фото: Instagram/arman__ospanoff
Арман Оспанов не вышел в третьем раунде из-за травмы. Французский боец Дилан Сальвадор победил техническим нокаутом, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский боец смешанного стиля Арман Оспанов (11-5) неудачно дебютировал в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, сообщает Sports.kz.
Оспанов выступил на турнире Eagle FC 44 в Майами, где сразился с французским бойцом Диланом Сальвадором (3-1).
Бой в полулегком весе был запланирован на три раунда и закончился победой Сальвадора, казахстанец не вышел на третий раунд из-за травмы. Французский боец победил техническим нокаутом.
Дилан Сальвадор одержал четвертую победу в своей профессиональной карьере в ММА, а Арман Оспанов потерпел пятое поражение.
Для обоих бойцов это был первый бой в промоушне Eagle FC.