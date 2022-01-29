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09:15 29.01.2022

16 регионов Казахстана остаются в «красной» зоне

красная зона Фото: Zakon.kz
По данным на 29 января, в «красной» зоне по распространению коронавируса остаются 16 регионов, сообщает Zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах - ситуация выглядит следующим образом:

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: нет ни одного региона;

  • в «зеленой» зоне: Туркестанская область.

регионы

Фото: МВК по нераспространению COVID-19

Напомним, за сутки в Казахстане зарегистрировано 11 753 новых случаев коронавируса. Антилидером по заболевшим является Алматы (2253 случаев). 

Анастасия Московчук
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