09:15 29.01.2022
16 регионов Казахстана остаются в «красной» зоне
Фото: Zakon.kz
По данным на 29 января, в «красной» зоне по распространению коронавируса остаются 16 регионов, сообщает Zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах - ситуация выглядит следующим образом:
в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: нет ни одного региона;
в «зеленой» зоне: Туркестанская область.
Напомним, за сутки в Казахстане зарегистрировано 11 753 новых случаев коронавируса. Антилидером по заболевшим является Алматы (2253 случаев).
Фото: МВК по нераспространению COVID-19
16 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки
Новость по теме