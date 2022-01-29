Мангистауские фермеры потребовали снизить цену на корм для скота

Фермеры Мангистауской области жалуются, что им нечем кормить свой скот. К середине зимы исчерпали все запасы, а с такими ценами их не восполнить, сообщает телеканал «Астана».

По словам сельчан, за последние два года стоимость отрубей и сена подскочила в два раза. Сейчас мешок отрубей обходится в 2200 тенге. Требуют снизить до 1 тыс. тенге. А цену за тюк сена в 1800 тенге просят сократить до 500 тенге.

Сейчас 70% животных умерло. Эти 30% мы должны сохранить. Половину лошадей продал, купил корм и до сих пор в загоне держу, кормлю, теперь у меня не осталось ничего. Если эту цену снизить, даже на сниженный корм нет денег, но хочу снизить. В Европе одна кошка или собака умрет, они такой шум поднимают, помогают, а у нас целые регионы, а они до сих пор сидят. Фермер Адильбек Сагандыков

Киикбай Утетлеуов говорит, что на содержание его 200 голов в месяц требуется до 2 млн тенге. Сельчане хотят, чтобы об их проблемах услышали в правительстве.

Требуем, чтобы приехал вице-премьер-министр господин Скляр и Карашукеев, министр сельского хозяйства. Кроме нашего региона, по Казахстану никто так не шумит, как говорится, он должен приехать. Надеемся, он приедет наши требования выполнить. Фермер Киикбай Утетлеуов

В акимате заверили, что дефицита кормов, как после прошлогодней засухи, в этом году не будет. Размер субсидирования животноводства в регионе увеличится почти в шесть раз: со 100 до 580 млн тенге. Кроме того, на ценообразовании положительно скажется и транспортировка. КТЖ предоставило льготный тариф в 75% на перевозку кормов и сена в Мангистаускую область.

На 1907 вагонов, прибывших в регион до сегодняшнего дня, была сделана скидка в размере 855 млн тенге. Стоит отметить, что, согласно поручению правительства, в текущем году с 24 января по 1 апреля со стороны АО «Қазақстан Темір жолы» будет предоставлен такой же льготный тариф. Эта мера направлена на снижение конечной цены на сено и корма в ближайшее время. Заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров

Для сохранения поголовья скота в минувшем году почти 15 тыс. голов из региона перевезли на выпас на пастбища соседней Актюбинской области. Еще почти 30 тыс. гектаров для заготовки сена предложила ЗКО.