Дефицита яиц в магазинах в ЗКО нет, заверили в акимате региона

В магазинах Западно-Казахстанской области дефицита яиц нет, заверили в акимате области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает акимат, в области функционирует две птицефабрики: ТОО "Уральская птицефабрика" (96 млн штук в год) и ТОО "Агрофирма "Акас" (60 млн штук в год).

"Продукция реализуется только в регионе, экспорта в другие страны нет. Цена реализации яйца категорий С1 на птицефабрике ТОО "УПФ" – 520 тенге/десяток, ТОО "Агрофирма "Акас" – 470 тенге/десяток.С октября 2023 года куриные яйца поставляются в 50 торговых точках (СМ "Алтындар" — 22, СМ "Пешеход" — 9, СМ "Манго" — 2, СМ "Социальный" — 1, мини-маркеты — 13, СМ "Анвар" — 2, СМ "Вега" — 1) по 430 тенге за десяток в свою очередь, торговые объекты реализуют населению по 475 тенге за десяток с 10% торговой надбавки", – отмечается в пресс-релизе.

Также сообщается, что в целях недопущения оптовой реализации куриных яиц с октября 2023 года (с начала реализации товара стабфонда) ввели ограничение розничной продажи в торговых сетях – 30 штук в одни руки.

"На сегодня по контракту с ТОО "Агрофирма "Акас" реализовали более 1 846 080 штук куриных яйц категории С1. Яйца по заниженной цене будут продаваться до мая текущего года. Объем поставок – ТОО "Агрофирма "Акас"Январь –600 000 шт. Февраль – 600 000 шт.Март – 500 000 шт.Апрель – 348 837 шт", – говорится в пресс-релизе.

Как напоминает акимат, ранее в СМИ прошла информация о том, что в Уральске в одни руки отпускают только десяток яиц. Объявление об ограничении на реализацию яиц по 10 штук разместили перед Новым годом в торговой сети "Пешеход", чтобы избежать спекуляцию во время праздников.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) Казахстана рассказали, как наша страна увеличивает производство пищевого яйца и мяса птицы.