10:42 29.01.2022
Казахстанцам могут предоставить льготный кредит на первый семейный автомобиль
Фото: pixabay
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассматривают несколько вариантов перезапуска программы льготного автокредитования, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе министерства, сейчас рассматривается несколько вариантов перезапуска программы.
Один из вариантов отличается тем, что в него предлагается дополнительно включить подпрограмму по поддержке многодетных семей, работников силовых структур, медиков и учителей.
Также рассматривается вариант с включением подпрограммы «Первый семейный автомобиль».
Программа льготного автокредитования заработала в 2015 году. Она рассчитана на 20 лет и основана на «револьверном» кредитовании. Общий лимит финансирования составляет 82 млрд тенге.
С момента реализации программы выдано 30 525 займов на 159 млрд тенге с учетом револьверно-возвратных средств. Порядка 80 тыс. человек уже приобрели автомобили отечественного производства.
По условиям программы льготного автокредитования стоимость авто не должна превышать 15 млн тенге, а срок кредитования – семи лет. Ставка вознаграждения для заемщика не превышает 4% годовых.