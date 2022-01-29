Казахстанцам могут предоставить льготный кредит на первый семейный автомобиль

Как сообщили в пресс-службе министерства, сейчас рассматривается несколько вариантов перезапуска программы.

Один из вариантов отличается тем, что в него предлагается дополнительно включить подпрограмму по поддержке многодетных семей, работников силовых структур, медиков и учителей.

Также рассматривается вариант с включением подпрограммы «Первый семейный автомобиль».

Программа льготного автокредитования заработала в 2015 году. Она рассчитана на 20 лет и основана на «револьверном» кредитовании. Общий лимит финансирования составляет 82 млрд тенге.

С момента реализации программы выдано 30 525 займов на 159 млрд тенге с учетом револьверно-возвратных средств. Порядка 80 тыс. человек уже приобрели автомобили отечественного производства.

По условиям программы льготного автокредитования стоимость авто не должна превышать 15 млн тенге, а срок кредитования – семи лет. Ставка вознаграждения для заемщика не превышает 4% годовых.