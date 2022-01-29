12:05 29.01.2022
Стало известно о состоянии девочки, сброшенной матерью в вольер к медведю
Фото: pixabay
В Министерстве здравоохранения Узбекистана рассказали о состоянии трехлетней девочки, которую мама сбросила в вольер к медведю в зоопарке Ташкента, сообщает Zakon.kz.
28 января женщина перекинула свою дочь через ограду на глазах у других посетителей.
По данным издания Gazeta.uz, кавказский бурый медведь по кличке Зузу подошел к девочке, понюхал ее и отошел. Медведя заманили во внутреннее помещение, после чего достали девочку.
Как уточнили в Минздраве, первую помощь пострадавшей оказала медсестра зоопарка. Приехавшая машина скорой помощи доставила девочку в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи.
Девочка была в состоянии легкого шока. У нее диагностировали открытую рану головы и сотрясение мозга, полученные в результате падения с высоты почти пяти метров.
Сейчас ее состояние удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей.Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Стоит отметить, что в отношении матери девочки возбуждено уголовное дело.