Клинические испытания вакцины против ВИЧ запустила Moderna

Биотехнологическая компания объединилась с Международной инициативой по разработке вакцины против СПИДа, сообщает ABC News.

В первой фазе испытаний примут участие 56 здоровых, ВИЧ-отрицательных взрослых людей. Из этого числа 48 человек получат одну или две дозы вакцины против мРНК. 32 участника также получат бустерную дозу. Остальные восемь человек получат только бустерную дозу.

Затем исследователи будут следить за безопасностью и эффективностью новой вакцины в течение шести месяцев.

В новой потенциальной вакцине от ВИЧ используется мРНК, или РНК-мессенджер, он учит клетки организма вырабатывать белки, вызывающие иммунные реакции.

Поиск вакцины против ВИЧ был долгим и сложным. Наличие новых инструментов с точки зрения иммуногенов и платформ может стать ключом к быстрому прогрессу в создании крайне необходимой эффективной вакцины против ВИЧ. Гендиректор Международной инициативы по разработке вакцины против СПИДа, доктор Марк Файнберг

Почти 38 млн человек во всем мире, в том числе около 1,3 млн в США, живут с ВИЧ, или вирусом иммунодефицита человека, который может привести к потенциально смертельному заболеванию СПИДом.

Когда-то диагноз ВИЧ считался смертным приговором. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в разгар эпидемии СПИДа в США в середине 1990-х годов ежегодно фиксировали более 50 тыс. смертей.

Сегодня с ВИЧ гораздо легче справиться с помощью лекарств, которые могут снизить вирусную нагрузку, чтобы вирус не мог передаваться, а также таблеток, которые можно принимать для предотвращения заражения ВИЧ-отрицательных людей.

Несмотря на десятилетия исследований, вакцина так и не была разработана. Несколько кандидатов прошли клинические испытания, но потерпели неудачу на более поздних стадиях.