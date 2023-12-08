Испытание вакцины против ВИЧ в Африке остановили из-за результатов

Первое в Африке испытание двух комбинированных вакцин для профилактики ВИЧ остановили после того, как исследователи пришли к выводу, что они не работают, сообщает Zakon.kz.

Вакцины тестировали на 1500 испытуемых в возрасте от 18 до 40 лет в Уганде, Танзании и Южной Африке. Испытание, начавшееся в декабре 2020 года, остановили в ноября после промежуточного анализа результатов. Ожидается, что окончательные результаты будут обнародованы в конце 2024 года, сообщает The Guardian.

Испытания таблетки для доконтактной профилактики, проводимые параллельно с испытаниями вакцин, продолжат.

Предыдущие испытания в Южной Африке единственной вакцины продемонстрировали небольшой успех, но их тоже остановили в феврале 2020 года из-за минимальных результатов.



"Разработка эффективной вакцины для профилактики ВИЧ-инфекции является критически важной задачей для Африки. Эта цель должна быть еще более актуальной сейчас, когда ни одна вакцина против ВИЧ не проходит испытания на эффективность нигде в мире". Главный исследователь проекта, профессор Понтиано Калебу

В мире около 39 миллионов человек живут с ВИЧ, более 25 миллионов – в странах Африки к югу от Сахары.