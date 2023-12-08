Испытание вакцины против ВИЧ в Африке остановили из-за результатов
Фото: pixabay
Первое в Африке испытание двух комбинированных вакцин для профилактики ВИЧ остановили после того, как исследователи пришли к выводу, что они не работают, сообщает Zakon.kz.
Вакцины тестировали на 1500 испытуемых в возрасте от 18 до 40 лет в Уганде, Танзании и Южной Африке. Испытание, начавшееся в декабре 2020 года, остановили в ноября после промежуточного анализа результатов. Ожидается, что окончательные результаты будут обнародованы в конце 2024 года, сообщает The Guardian.
Испытания таблетки для доконтактной профилактики, проводимые параллельно с испытаниями вакцин, продолжат.
Предыдущие испытания в Южной Африке единственной вакцины продемонстрировали небольшой успех, но их тоже остановили в феврале 2020 года из-за минимальных результатов.
"Разработка эффективной вакцины для профилактики ВИЧ-инфекции является критически важной задачей для Африки. Эта цель должна быть еще более актуальной сейчас, когда ни одна вакцина против ВИЧ не проходит испытания на эффективность нигде в мире".Главный исследователь проекта, профессор Понтиано Калебу
В мире около 39 миллионов человек живут с ВИЧ, более 25 миллионов – в странах Африки к югу от Сахары.
Читайте также
Статистика: 94 работника СМИ погибли в 2023 году
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript