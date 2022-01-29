Абай Жусупов назначен главой полиции Актюбинской области

Нового начальника личному составу департамента полиции представил глава МВД.

Абай Куатбаевич Жусупов родился в 1978 году.

В органах внутренних дел с 2003 года. Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 по 2020 годы был первым заместителем начальника ДП Туркестанской области.

С марта 2020 года возглавлял Департамент по противодействию экстремизму МВД РК.

Сегодня, 29 января, и в Костанайской области сменился начальник полиции.