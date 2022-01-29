15:36 29.01.2022
Абай Жусупов назначен главой полиции Актюбинской области
Фото: пресс-служба МВД РК
По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника Департамента полиции Актюбинской области назначен Абай Жусупов, передает Zakon.kz.
Нового начальника личному составу департамента полиции представил глава МВД.
Абай Куатбаевич Жусупов родился в 1978 году.
В органах внутренних дел с 2003 года. Работал на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 2018 по 2020 годы был первым заместителем начальника ДП Туркестанской области.
С марта 2020 года возглавлял Департамент по противодействию экстремизму МВД РК.
Сегодня, 29 января, и в Костанайской области сменился начальник полиции.