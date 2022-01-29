Назначен новый начальник полиции Костанайской области

По данным областной полиции, нового начальника личному составу департамента полиции представил Ерлан Тургумбаев.

Ерлан Болатович Омарбеков родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.

В правоохранительных органах работает с 1993 года.

Начинал службу в органах милиционером в батальоне милиции.

Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Имеет большой опыт руководящей работы в МВД РК – занимал должность заместителя председателя Комитета криминальной полиции.

Последнее место работы – начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Бекет Аймагамбетов, который руководил Департаментом полиции Костанайской области более шести лет, зачислен в распоряжение МВД РК. Пресс-служба ДП Костанайской области

Стоит отметить, что 28 января в трех областях сменились начальники полиции. К примеру, Департамент полиции Павлодарской области возглавил Василий Скляр.

Кроме того, Серик Джунисбеков назначен начальником Департамента полиции ВКО. Начальником ДП СКО – Айдын Кабдулдинов.

26 января стало известно о назначении Арыстангани Заппарова главой ДП Алматинской области.