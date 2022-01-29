По какому пути пойдет судебная экспертиза Казахстана – Азамат Амиргалиев

– Азамат Халимеденович, в Алматы для помощи в расследовании погромов и случаев мародерства во время январских беспорядков и теракта сконцентрированы эксперты по пяти направлениям. Справятся? И вообще сколько направлений судебной экспертизы существует сейчас в Казахстане?

– Действительно, в Алматы в эти дни привлечено более 30 судебных экспертов, из них, как вы знаете, 14 прибыли из других городов. Они работают по таким направлениям экспертизы, как строительная, товароведческая, пожарно-техническая, баллистическая и экономическая.

На сегодняшний день республиканский Центр судебных экспертиз имеет возможность проводить 30 видов судебных экспертиз по 57 экспертным специальностям. Должен отметить, что для грамотного аргументированного экспертного заключения необходимо иметь высококвалифицированные экспертные кадры.

Обязательным требованием к квалификации эксперта являются высшее базовое образование, специальная квалификационная подготовка, результаты которой должны быть подтверждены успешной сдачей соответствующих экзаменов.

Кроме того, основополагающим фактором является материально-техническое и научно-методическое обеспечение экспертизы. Материально-техническая база подразумевает оборудование, реактивы и расходные материалы.

– Сколько всего судебных экспертов в Казахстане, в каких городах и регионах есть судебная экспертиза?

Центр судебных экспертиз Министерства юстиции представлен во всех областных центрах и крупных городах Казахстана. Это 20 филиалов, в которых осуществляют деятельность более 1200 экспертов.

Фото: Центр судебной экспертизы

Реформирование положительно повлияло на эффективность деятельности органа, успешно проведена работа по установлению единой системы подготовки кадров, повышению их квалификации, внедрению новых видов и методик судебных экспертиз.

Экспертный состав был сформирован после 2015 года в ходе реализации программы по модернизации правоохранительной системы, результатом которой стало объединение экспертных служб Министерства юстиции и Министерства здравоохранения. Как известно, данная реформа была направлена на обеспечение полной независимости судебно-экспертной системы.

И еще. В целях соблюдения принципа состязательности в судопроизводстве и создания конкурентной среды экспертных услуг с 2017 года в Казахстане создана Республиканская палата судебных экспертов, объединившая в восьми филиалах более 200 экспертов, имеющих лицензию на занятие судебно-экспертной деятельности.

Фото: Центр судебной экспертизы

Ежегодно экспертами центра проводится более 390 тыс. судебных экспертиз и исследований, что составляет 325 экспертиз и исследований на одного эксперта. Согласитесь, это очень большая нагрузка при такой ответственной работе.

Нагрузка экспертов палаты также ежегодно увеличивается. К примеру, в прошлом году они провели более шести тысяч экспертиз по таким самым востребованным направлениям судебной экспертизы, как экономика, товароведение, строительство, филология, а также экспертизы, назначаемые в рамках дорожно-транспортных происшествий.

– От чего зависит качество судебных экспертиз, что является главной оценкой работы экспертных лабораторий?

– Качество экспертизы, несомненно, зависит от уровня квалификации эксперта. Оценкой же качества работы экспертных лабораторий является их международная и национальная аккредитация, а также стандартизация методов и методик судебно-экспертных исследований.

Аккредитация позволяет продемонстрировать уровень технической̆ компетентности лаборатории, выступает своеобразным показателем высокого качества оказания услуг.

В настоящее время в Казахстане аккредитацию прошли пять институтов судебных экспертиз, которые аккредитованы по 14 судебно-экспертным направлениям. В частности, по исследованию спиртосодержащих жидкостей, почерка и подписи, волокнистых материалов и изделий из них, по баллистическому, фонографическому исследованиям, техническому исследованию документов.

Последовательно проводится стандартизация методической базы. Это позволит унифицировать методы и методики экспертных исследований, что в свою очередь обеспечит качество экспертных услуг в соответствии с развитием науки, техники и технологии, единством измерений, экономией всех видов ресурсов.

Немаловажное значение в качестве экспертного заключения играет квалификация эксперта. За последние несколько лет более 200 экспертов центра прошли обучение в лучших учебных заведениях Турции, России, Израиля, США и ОАЭ.

Фото: Центр судебной экспертизы

Помимо этого, Министерством юстиции при поддержке международной программы «Болашак» и совместно с King’s College London (Великобритания), входящим в топ-10 университетов мира, разработана специальная программа научной стажировки экспертов Казахстана, по которой уже обучилось свыше 70 экспертов.

Благодаря полученному опыту и знаниям, наши судебные эксперты разработали 37 методик и методических рекомендаций, активно применяемых при проведении судебно-экспертных исследований.

Вместе с тем разработана уникальная методика комплексного исследования подписи, выполненной с помощью графического планшета Wacom. Это первое такого рода пособие, и для его изучения в Казахстан приезжали эксперты из Беларуси.

– Азамат Халимеденович, какие нововведения ожидаются в судебно-экспертной деятельности в ближайшем будущем?

– Новшеств ожидается немало. По инициативе депутатов Мажилиса подготовлен ряд поправок в действующий закон, направленный на стимулирование конкурентного рынка.

Планируется внедрить новую организационную форму, называемую частной судебно-экспертной организацией. Эта норма значительно расширит возможности для организаций, у которых имеются кадровый состав и материально-техническая база, а также позволит консолидировать усилия частных судебных экспертов.

Особое внимание будет уделено установлению новых требований к компетенции экспертов путем введения системы сертификации.

От внедрения новых норм ожидаем ряда положительных изменений, а именно: вовлечения большего круга субъектов судебно-экспертной деятельности, создания конкурентоспособности, установления новых требований к компетенции судебных экспертов и обеспечения реальной состязательности в судебном процессе.