Употребление витамина D и омега-3 снижает риск развития артрита – ученые

Как пишет rg.ru, в течение пяти лет ученые наблюдали за женщинами старше 55 лет и мужчинами старше 50, средний возраст испытуемых – 67,1 года. Целью экспертов было выяснить, насколько эти добавки повлияют на возникновение преимущественно ревматоидного артрита, ревматической полимиалгии, аутоиммунного тиреоидита щитовидной железы (АИТ) и псориаза.

Выяснилось, что больше пользы от лечения витамином D получают люди с более низким индексом массы тела, а больше пользы от приема омега-3 жирных кислот получают люди, в чьем семейном анамнезе уже были аутоиммунные заболевания.

Клиническая значимость проведенного исследования названа высокой, так как обе пищевые добавки нетоксичны и хорошо переносятся группами риска по аутоиммунным заболеваниям, в том числе пожилыми людьми. Однако для определения потребностей организма в подобных добавках медики рекомендуют посетить терапевта и не заниматься самолечением.

Аутоиммунные заболевания, при которых иммунная система человека начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные и атаковать их, являются третьей по счету причиной заболеваемости в промышленно развитых странах и главной причиной смертности среди женщин, говорится в исследовании. Риск их возникновения возрастает с возрастом. Эффективных методов лечения все еще нет.