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Какие витамины снижают риск развития сахарного диабета

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 22:18 Фото: pixabay
Ученые Каролинского института в Швеции выяснили, что адекватное потребление витаминов С, Е и Β-каротина снижает риск развития сахарного диабета у взрослых людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Аdvances in Nutrition, ученые провели мета-анализ ранее опубликованных научных работ. Всего ученые проанализировали 40 исследований на тему роли определенных пищевых компонентов в патогенезе сахарного диабета.

Согласно опубликованной информации, мета-анализ показал, что соблюдение определенных режимов питания, таких как средиземноморская диета, снижает риск развитие сахарного диабета. Средиземноморская диета предполагает увеличение доли фруктов, овощей, оливкового масла и рыбы в рационе. Ученые объяснили, что эти продукты богаты витаминами Е и С и В-каротином – природными антиоксидантами.

Антиоксиданты – это вещества, которые борются с окислительными процессами и воспалением в организме, отмечается в исследовании. Некоторые включенные в анализ исследования продемонстрировали, что снижение окислительного стресса повышает чувствительность клеток к инсулину, что позволяет организму более эффективно перерабатывать поступающий с пищей сахар.

Ученые уточнили, что самый низкий риск развития диабета был связан с умеренным, а не высоким потреблением комбинации витаминов Е и С и В-каротина с пищей. Это значит, что прием витаминных добавок может быть неэффективной мерой профилактики этого заболевания.

Ранее врач-эндокринолог дал советы, как защититься от диабета.

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