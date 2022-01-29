18:58 29.01.2022
Около 1,5 тыс. дорожных рабочих задействованы в уборке снега в Алматы
Фото: Управление жилищной политики города Алматы
Как сообщает Управление жилищной политики города, особое внимание уделено очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта и других мест общего пользования.
Задействовано 619 единиц спецтехники, в том числе 203 пескоразбрасывателя и 1410 дорожных рабочих.
Фото: Управление жилищной политики города Алматы
В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
Фото: Управление жилищной политики города Алматы
По прогнозу «Казгидромета», снегопад завершится вечером. С утра ожидаются небольшие осадки, ориентировочно до обеда. Температура воздуха ночью до -4°C, днем 30 января около 0°C.