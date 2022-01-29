Около 1,5 тыс. дорожных рабочих задействованы в уборке снега в Алматы

Как сообщает Управление жилищной политики города, особое внимание уделено очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта и других мест общего пользования.

Задействовано 619 единиц спецтехники, в том числе 203 пескоразбрасывателя и 1410 дорожных рабочих.

Фото: Управление жилищной политики города Алматы

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

Фото: Управление жилищной политики города Алматы

По прогнозу «Казгидромета», снегопад завершится вечером. С утра ожидаются небольшие осадки, ориентировочно до обеда. Температура воздуха ночью до -4°C, днем 30 января около 0°C.