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Более 800 дорожных рабочих вышли на улицы Алматы для уборки снега

коммунальные службы Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
С 14:10 16 декабря в Алматы начался снегопад, который завершился в 03:00 17 декабря. В городе выпало 9 см снега, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, с 16:30 до 19:00 16 декабря силами 121 пескоразбрасывателя производилась посыпка противогололедных материалов по утвержденным маршрутам. Использовано 1416 тонн ПГМ.

Сгребание и подметание снежной массы с проезжей части производилось с 02:00.

"С 05:00 в целях предупреждения гололедных явлений превентивно обработаны жидким противогололедным реагентом основные магистрали. С 08:00 организован выход техники в дневной период, продолжаются работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов. По состоянию на 09:00 17 декабря вывезено 2754 куб. м снега", – говорится в сообщении.

В ночной период задействовано 354 единицы спецтехники и 421 дорожный рабочий, в дневной период – 344 единицы спецтехники и 840 дорожных рабочих.

В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю работ по уборке снега.

По прогнозу РГП "Казгидромет", температура воздуха сегодня днем составит -1-3°.

Ранее ДЧС объявил о возможной угрозе схода лавин в горах Алматы.

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