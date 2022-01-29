Токаев про боевиков: Одна из банд проживала в пятизвездочном отеле

Президент Казахстана уточнил интересный факт.

Одна из банд-группировок проживала в пятизвездочном отеле, а командный штаб расположился на первом этаже гостиницы «Казахстан». Вскрываются такие факты, которые раньше было трудно представить. Касым-Жомарт Токаев

На вопрос журналиста «Кто за этим стоит?» глава государства уточнил, что следствие покажет.

Я не хочу предвосхищать ход следствия. Дело в том, что многие боевики покинули Алматы: кто-то растворился в сельской местности, кто-то ушел в соседние республики, кто-то по другому замаскировался. Сбривают бороду. Если их задерживают, то они кричат, что случайные прохожие. Масштаб погромов вы сами видели. Вдруг все оказались случайными прохожими. Так не бывает. Естественно, все случаи незаконного задержания граждан и тем более применения в отношении них силовых методов будут тщательно расследоваться. Очень серьезно нужно разбираться в этом. Президент Казахстана