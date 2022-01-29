20:36 29.01.2022
Токаев высказался о переименовании Алматы и отставке акима Сагинтаева
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил свое решение в отношении акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает Zakon.kz.
А вы сами хотели бы, чтобы аким остался или хотели бы, чтобы его заменили? Что касается акима, то он попал в трудную ситуацию впервые в жизни, видимо. Не каждый ведь находит решение в такой ситуации, поэтому винить я бы не стал его. Он – человек добросовестный, но и настроение алматинцев я тоже обязан учитывать, поэтому придет время – узнаете. Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, речь зашла и о переименовании Алматы.
По названию. Зачем мы будем переделывать все документы? Алматы больше подходит для людей казахоязычных. Алма-Ата – больше для русскоязычных. Поэтому давайте договоримся, что официально название Алматы останется, а сам город будут называть так, как удобно жителям и тем, кто тепло относится к городу. В конце концов, китайцы называют свою столицу Бейджин, а мы называем Пекином.Касым-Жомарт Токаев