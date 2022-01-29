Токаев высказался о переименовании Алматы и отставке акима Сагинтаева

А вы сами хотели бы, чтобы аким остался или хотели бы, чтобы его заменили? Что касается акима, то он попал в трудную ситуацию впервые в жизни, видимо. Не каждый ведь находит решение в такой ситуации, поэтому винить я бы не стал его. Он – человек добросовестный, но и настроение алматинцев я тоже обязан учитывать, поэтому придет время – узнаете. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, речь зашла и о переименовании Алматы.