Токаев принял Сагинтаева

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева. Об этом Zakon.kz стало известно из сообщения пресс-службы Акорды.

Отмечено, что в ходе встречи за 8 декабря 2025 года были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Особое внимание во время беседы было уделено приоритетам председательства Казахстана в органах ЕАЭС в 2026 году.

Кроме того, Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, запланированному на 21 декабря в Санкт-Петербурге.

В предыдущий раз Токаев встречался с Сагинтаевым в июне 2025 года.