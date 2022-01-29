Токаев про прибытие сил ОДКБ: Нам нужен был тыл

Организация Договора о коллективной безопасности является нашей общей организацией. Казахстан, как участник этой организации, в 1992 году принимал участие при ее создании. Наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев выдвигал соответствующую инициативу. И напомню, что она была создана в мае 1992 года, почти 30 лет тому назад. То есть, обращаясь в ОДКБ, я же не обращался к посторонним людям, я фактически обращался к самому себе и своим союзникам. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами организации. Миротворческий контингент, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договоренность, что контингент будет охранять стратегические объекты.

Нам нужен был тыл. Нужно хорошо понимать, что сама весть о прибытии миротворческого контингента в Казахстан сыграла очень важную психологическую, можно сказать, устрашающую роль для бандитов. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Он также ответил на слухи о "долге" перед президентом России.

Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было не мало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов Россия для Казахстана - это союзное государство. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Ранее в интервью Касым-Жомартом Токаев заявил, что на Алматы напали боевики, которые прилетели под видом гастарбайтеров, а одна из банд проживала в пятизвездочном отеле.