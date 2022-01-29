Антропологи поставили под сомнение гипотезу о роли мяса в развитии человечества

Как пишет rg.ru, ранее ученые утверждали, что умение добывать огонь и готовить на нем пищу обеспечило мозгу необходимый прилив энергии: такая пища легче усваивается, чем сырая, и это, возможно, и есть объяснение того, почему у Homo erectus был крупный мозг.

Подтверждали теорию археологические находки – кости животных часто находили на стоянках Homo erectus.

Поколения палеоантропологов исследовали такие места, как знаменитое Олдувайское ущелье на севере Танзании, и находили свидетельства того, что древние люди питались мясом, – говорит ведущий автор исследования, антрополог из университета Джорджа Вашингтона Эндрю Барр.

Отмечается, что найденные окаменелости наших предков очень немногочисленны и неравномерно распределены в пространстве.

Таким образом, команда Барра задалась вопросом, достаточно ли известных на сегодняшний день ископаемых свидетельств, которые говорили бы в пользу изменения пищевых привычек.

Чтобы проверить это, исследователи изучили опубликованные данные из девяти основных областей в Восточной Африке, включив в работу 59 раскопок, датируемых 2,6-1,2 млн лет назад.

Анализ показал, что, к примеру, период от 2,6 до 1,9 млн лет назад представлен очень слабо – ископаемых свидетельств существования гоминидов и их рациона в этот период мало. Гораздо больше находок из последующей фазы.

Когда вы количественно оцениваете данные, как это сделали мы, чтобы проверить гипотезу «мясо сделало нас людьми», то она начинает разваливаться, – говорит Барр.

Потому что во времена Homo erectus не наблюдалось увеличения числа свидетельств хищничества.

Новые данные, заявляют Барр и его коллеги, говорят о несостоятельности прежней гипотезы о влиянии мясоедения на человечество.