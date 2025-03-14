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Наука и технологии

Гипотезу о запасах воды на Марсе поставили под сомнение – исследование

Марс, марсианский каньон, красный цвет планеты, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 03:59 Фото: pixabay
Ученые из США и Японии, опираясь на исследования, заявили, что под поверхностью Красной планеты – один-два километра жидкой воды. Авторы новой работы показали, что это может быть заблуждением, сообщает Zakon.kz.

Брюс Якоски из Университета Колорадо в Боулдере (США) раскритиковал эту идею. Он основал свои возражения на моделях самих авторов предшествующего исследования. Результаты его анализа опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Якоски отметил, что в использованной его предшественниками модели насыщение марсианских пород на глубине на самом деле может находиться в очень широком диапазоне значений, от 0 до 100%. Самая высокая вероятность действительно ближе к полному насыщению. Но эту близость не стоит преувеличивать: в 50% случаев моделируемое насыщение ниже 63%.

Ученый заключил, что вероятность полного насыщения водой действительно "слегка выше". Его недостаточно, чтобы уверенно исключать более низкие значения. Особенно с учетом малой длительности наблюдений, на которых основана модель его предшественников.

Если заполнение пор там действительно около единицы, то речь идет об огромных показателях.

Ранее сообщалось, что сейсмоактивность Марса помогла найти воду на "мертвой" планете.

Аксинья Титова
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