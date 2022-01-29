Справиться с эмоциональным выгоранием помогает умение расслабляться - психолог

Эксперт советует для начала принять свое состояние, пережить его и только потом преодолеть, пишет RT. Прокофьева уверена, что в момент важно оценить, каких целей вы достигли в жизни.

По ее словам, дальше нужно планировать следующую цель, сформировать общее намерение и составить план.

Как отметила психолог, важно хвалить себя за каждый маленький шаг на пути к цели.

Очень важно уметь в такой ситуации расслабляться и давать организму энергию. Вы должны четко определиться, что вам приносит наибольшее количество энергии. Это может быть вечер за книгой перед свечой, может, прогулка у реки или ванная, может, это просто прогулка, - добавила эксперт.