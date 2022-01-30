00:47 30.01.2022
Казахстанский боец смешанных единоборств стал трехкратным чемпионом мира по ММА
Фото: Национальная федерация ММА РК
Турнир проходил в Абу-Даби. Багдат Жубаныш выступил в весовой категории до 52,2 кг, передает Zakon.kz.
Багдат Жубаныш принес Казахстану историческое «золото» первого объединенного чемпионата мира по ММА в Бахрейне, обыграв в финале единогласными решением судей украинца Романа Сыркина. Национальная федерация ММА РК
Отмечается, что ранее спортсмен выигрывал ЧМ по MMA в 2018 и 2019 годах.
В финале ЧМ по ММА в Объединенных Арабских Эмиратах выступят еще четыре казахстанских бойца.
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