Казахстанский штангист стал чемпионом мира
Фото: olympic.kz
Казахстанский штангист Нургиса Адилетулы завоевал золотую медаль в весовой категории до 96 кг на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz
В сумме двоеборья Нургисе удалось поднять 388 (174+214) кг. Данного результата хватило, чтобы завершить ЧМ на первом месте.
Вторым финишировал Реваз Давитадзе (Грузия) – 387 (177+210) кг. Замкнул тройку лучших иранец Али Алипур – 387 (173+214) кг.
Ранее "серебро" завоевал Алексей Чуркин в весе до 81 кг.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript