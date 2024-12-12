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Спорт

Казахстанский штангист стал чемпионом мира

казахстанский штангист стал чемпионом мира, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 21:21 Фото: olympic.kz
Казахстанский штангист Нургиса Адилетулы завоевал золотую медаль в весовой категории до 96 кг на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz

В сумме двоеборья Нургисе удалось поднять 388 (174+214) кг. Данного результата хватило, чтобы завершить ЧМ на первом месте.

Вторым финишировал Реваз Давитадзе (Грузия) – 387 (177+210) кг. Замкнул тройку лучших иранец Али Алипур – 387 (173+214) кг.

Ранее "серебро" завоевал Алексей Чуркин в весе до 81 кг.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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