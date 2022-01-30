01:20 30.01.2022
Около 114 тыс. человек остались без света в США из-за снегопада
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Как пишет ТАСС, с перебоями в подаче электроэнергии столкнулись более 113,9 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в прибрежных районах, где из-за резких порывов ветра начались подтопления, без света там остались около 40% потребителей.
В отдельных районах штата менее чем за сутки выпало более 30 см снега.
Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей Бостона о том, что на протяжении дня каждый час будет выпадать около 5 см осадков, которые будут сопровождаться порывами ветра до 34 м/с.
Обильные снегопады прогнозируются в Штатах до начала следующей недели.