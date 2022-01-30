Около 114 тыс. человек остались без света в США из-за снегопада

Как пишет ТАСС, с перебоями в подаче электроэнергии столкнулись более 113,9 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в прибрежных районах, где из-за резких порывов ветра начались подтопления, без света там остались около 40% потребителей.

В отдельных районах штата менее чем за сутки выпало более 30 см снега.

Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей Бостона о том, что на протяжении дня каждый час будет выпадать около 5 см осадков, которые будут сопровождаться порывами ветра до 34 м/с.

Обильные снегопады прогнозируются в Штатах до начала следующей недели.