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01:20 30.01.2022

Около 114 тыс. человек остались без света в США из-за снегопада

рабочие Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Снежный шторм обрушился на Восточное побережье США в штате Массачусетс, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, с перебоями в подаче электроэнергии столкнулись более 113,9 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в прибрежных районах, где из-за резких порывов ветра начались подтопления, без света там остались около 40% потребителей.

В отдельных районах штата менее чем за сутки выпало более 30 см снега.

Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей Бостона о том, что на протяжении дня каждый час будет выпадать около 5 см осадков, которые будут сопровождаться порывами ветра до 34 м/с.

Обильные снегопады прогнозируются в Штатах до начала следующей недели.

Елена Беляева
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