Снегопад, наводнения и десятки погибших: снежный шторм обрушился на ЮАР

Снежный шторм обрушился на восточное побережье Южно-Африканской Республики (ЮАР). Жертвами стихии уже стали 49 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Africa News со ссылкой на данные местных властей, что жертвами шторма в том числе стали шесть школьников, которые находились в автобусе во время наводнения, еще четверо учеников пропали без вести.

"По меньшей мере 49 человек погибли в результате наводнения в провинции Восточный Кейп в ЮАР после того, как экстремально холодный фронт принес в некоторые части страны сильные дожди и снегопады", – пишет издание.

По словам премьер-министра Восточно-Капской провинции Оскара Мабуяне, число погибших, вероятно, возрастет.

South Africa battles harsh winter



At least 49 people killed in flood@eriknjoka reports pic.twitter.com/FgiLGEzWOg — WION (@WIONews) June 11, 2025

Ранее сообщалось, какие регионы Казахстана затронуло штормовое предупреждение.