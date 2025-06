Снегопад, наводнения и десятки погибших: снежный шторм обрушился на ЮАР

Как пишет портал Africa News со ссылкой на данные местных властей, что жертвами шторма в том числе стали шесть школьников, которые находились в автобусе во время наводнения, еще четверо учеников пропали без вести.

По словам премьер-министра Восточно-Капской провинции Оскара Мабуяне, число погибших, вероятно, возрастет.

South Africa battles harsh winter



At least 49 people killed in flood@eriknjoka reports pic.twitter.com/FgiLGEzWOg