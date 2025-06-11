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Мир

Снегопад, наводнения и десятки погибших: снежный шторм обрушился на ЮАР

снежный шторм обрушился на восточное побережье ЮАР, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 00:17 Фото: pixabay
Снежный шторм обрушился на восточное побережье Южно-Африканской Республики (ЮАР). Жертвами стихии уже стали 49 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Africa News со ссылкой на данные местных властей, что жертвами шторма в том числе стали шесть школьников, которые находились в автобусе во время наводнения, еще четверо учеников пропали без вести.

"По меньшей мере 49 человек погибли в результате наводнения в провинции Восточный Кейп в ЮАР после того, как экстремально холодный фронт принес в некоторые части страны сильные дожди и снегопады", – пишет издание.

По словам премьер-министра Восточно-Капской провинции Оскара Мабуяне, число погибших, вероятно, возрастет.

Ранее сообщалось, какие регионы Казахстана затронуло штормовое предупреждение.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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