Снегопад, наводнения и десятки погибших: снежный шторм обрушился на ЮАР
Фото: pixabay
Снежный шторм обрушился на восточное побережье Южно-Африканской Республики (ЮАР). Жертвами стихии уже стали 49 человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал Africa News со ссылкой на данные местных властей, что жертвами шторма в том числе стали шесть школьников, которые находились в автобусе во время наводнения, еще четверо учеников пропали без вести.
"По меньшей мере 49 человек погибли в результате наводнения в провинции Восточный Кейп в ЮАР после того, как экстремально холодный фронт принес в некоторые части страны сильные дожди и снегопады", – пишет издание.
По словам премьер-министра Восточно-Капской провинции Оскара Мабуяне, число погибших, вероятно, возрастет.
South Africa battles harsh winter— WION (@WIONews) June 11, 2025
At least 49 people killed in flood@eriknjoka reports pic.twitter.com/FgiLGEzWOg
Ранее сообщалось, какие регионы Казахстана затронуло штормовое предупреждение.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript