Врач рассказал об опасности насморка при «Омикроне»

Люди, заразившиеся омикрон-штаммом, часто жалуются на насморк. К этому симптому нужно относиться серьезно, иначе болезнь негативно повлияет на мозг. Об этом рассказал ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев, сообщает радио Sputnik.

Воспаление слизистой оболочки носа не так безобидно, как принято считать. В частности, при заражении «Омикроном» насморк длится дольше, чем обычно, и это может негативно влиять на мозг.

Дело в том, что носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород. Безусловно, мозг продолжит работать, но это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет «чугунной» из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли. Владимир Зайцев

Если насморк не проходит за пять-семь дней, необходимо получить профессиональную медицинскую помощь. А при острой фазе заболевания, когда воспалению слизистой оболочки носа сопутствуют другие симптомы заражения вирусной инфекцией, врача следует вызвать на дом.