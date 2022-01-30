06:09 30.01.2022
Врач рассказал об опасности насморка при «Омикроне»
Фото: pixabay
Если насморк исчезает и дыхание нормализуется, то все нормально. Если через неделю симптоматика нарастает и никуда уходить не хочет, то это стопроцентный повод для обращения к доктору, сообщает Zakon.kz.
Люди, заразившиеся омикрон-штаммом, часто жалуются на насморк. К этому симптому нужно относиться серьезно, иначе болезнь негативно повлияет на мозг. Об этом рассказал ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев, сообщает радио Sputnik.
Воспаление слизистой оболочки носа не так безобидно, как принято считать. В частности, при заражении «Омикроном» насморк длится дольше, чем обычно, и это может негативно влиять на мозг.
Дело в том, что носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород. Безусловно, мозг продолжит работать, но это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет «чугунной» из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли.Владимир Зайцев
Если насморк не проходит за пять-семь дней, необходимо получить профессиональную медицинскую помощь. А при острой фазе заболевания, когда воспалению слизистой оболочки носа сопутствуют другие симптомы заражения вирусной инфекцией, врача следует вызвать на дом.