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Почему в жару случается насморк и чем это опасно, рассказал врач

насморк, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 12:11 Фото: pixabay
Кажется, что летом простуда замирает. На деле же столкнуться с таким традиционно зимним явлением, как насморк, вполне возможно и в жару, считает российский врач-оториноларинголог Владимир Зайцев, сообщает Zakon.kz.

О том, почему же так происходит, доктор рассказал в беседе с Аif.ru. Врач отметил, что одним из факторов, которые провоцируют появление насморка летом, является жара.

"Тут надо просто представить человека в бане, то же происходит и на солнце. От высокой температуры начинается отек тканей. Например, в той же бане сложно снять украшения с рук. Летом все тело тоже нередко отекает. Такая же история происходит и с нижними носовыми раковинами", – говорит доктор.

Зайцев отмечает, чтобы воздух правильно обрабатывался в носу – увлажнялся, очищался и попадал дальше в легкие, носовым раковинам в жару приходится увеличиваться в размерах, они раздуваются. Соответственно, дырочки (соустья) между гайморовой пазухой, клетками решетчатого лабиринта, лобной пазухой и основной пазухой тоже отекают. Турбулентность воздушных потоков меняется до неузнаваемости. Организму становится сложно прогонять его в нужном объеме.

"Кроме того, из-за жары снижается иммунитет. Микрофлора носа в жару тоже меняется из-за меняющегося температурного режима. В холоде она впадает в состояние анабиоза, а тут активизируется", – говорит врач.

А еще меняется текучесть крови, она двигается быстрее. В результате сочетание этих факторов – активизация микрофлоры, ускорение текучести крови, снижение иммунитета, снижение скорости воздушных потоков в полости носа – все это становится провокатором того, что развивается синусит или вазомоторный ринит.

"Конечно же, с большей долей вероятности такое случится не у человека, который здоров, а у того, кто предрасположен к проблемам с носом. Например, если есть проблемы с перегородкой носа, нездоровы носовые раковины. Если человек это не лечит, привыкая к своему состоянию и подстраиваясь под него, то он будет сталкиваться с насморком летом. А дальше ситуация будет ухудшаться и ухудшаться", – уверен Зайцев.

Он советует относиться к носу уважительно и своевременного обращаться за медицинской помощью, если что-то мешает носовому дыханию. Доктор подчеркивает: доказано, что проблемы с носом могут приводить к таким серьезным проблемам, как инфаркты миокарда, также даже банальный насморк может спровоцировать отит, менингит.

Ранее врачи рассказали, как справиться с насморком без капель. Отоларингологи советует использовать для устранения заложенности носа солевой раствор, увлажнять воздух в помещении и пить больше жидкости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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