Что будет сделано в ЖМ Уркер, рассказал Алтай Кульгинов

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал, какие работы проводятся в жилом массиве Уркер, передает сайт столичного акимата.

Продолжаем объезжать наши районы и жилые массивы. Встретился с жителями ЖМ Уркер (Ильинка). Население ЖМ составляет порядка 30 тыс. человек. На встрече горожане попросили завершить работы по канализации, построить школу, дворы и общественные пространства, провести уличное освещение, интернет, установить теплые остановки, запустить новые автобусные маршруты и др. Все вопросы мы записали. Решение вопросов делим на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Алтай Кульгинов

Из системных вопросов только в ЖМ Уркер за два года построили 73 км сетей канализации, 17 канализационных насосных станций, 51 км дорог и 127 тыс. кв. м тротуара. Также подвели электроснабжение к шести канализационным насосным станциям, выполнили работы по ремонту и замене ряда насосов. Все это позволило значительно улучшить условия жизни горожан. Данные работы по инженерным сетям будут продолжены и в текущем году.

В текущем году планируется приступить к строительству общежития для работников образования и здравоохранения, пожарного депо, школы на 1800 мест (в две смены, пересечение ул. Е639 и №201). Также в этом году начнется строительство газораспределительных сетей.

Также очень важно создавать места для проведения досуга. В прошлом году двухэтажный коттедж мы переоборудовали под Дворовый клуб (ул. С. Жырау,1). Там созданы все условия для бесплатного проведения досуга как для детей, так и для взрослых, построили ряд общественных пространств. Также в ЖМ Уркер строим физкультурно-оздоровительный комплекс, на пресечении ул. Доспамбет жырау и Айгыржал планируем построить еще одно общественное пространство. Кроме того, также собираем предложения от горожан по новым локациям для обустройства дворов и общественных пространств. Алтай Кульгинов

Будут запущены новые автобусные маршруты, продолжатся работы по проведению освещения, строительству дорог и др.

В столице 16 жилых массивов. По поручению главы государства идет работа над системным развитием всех жилых массивов. К примеру, из системных вопросов в ближайшие годы в ЖМ планируется построить еще 130 км сетей водоснабжения и водоотведения, 85 км ливневой канализации, более 170 км сетей электроснабжения, 23 км сетей теплоснабжения, три комплекса очистных сооружений ливневых канализаций.