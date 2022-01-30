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17:15 30.01.2022

Команда Казахстана по конькобежному спорту выиграла «бронзу» на юниорском ЧМ

ЧМ Фото: olympic.kz
Женская команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась медалью на юниорском чемпионате мира в Инсбруке, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, спортсменки завоевали «бронзу» в женском командном спринте. Первыми в этом виде стали представительницы Нидерландов, а сборная Южной Кореи взяла «серебро».

Отмечается, что данная награда стала второй для команды на текущем ЧМ. Днем ранее Алина Дауранова стала второй на дистанции 1000 м.

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Елена Беляева
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