17:15 30.01.2022
Команда Казахстана по конькобежному спорту выиграла «бронзу» на юниорском ЧМ
Фото: olympic.kz
Женская команда Казахстана по конькобежному спорту отметилась медалью на юниорском чемпионате мира в Инсбруке, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, спортсменки завоевали «бронзу» в женском командном спринте. Первыми в этом виде стали представительницы Нидерландов, а сборная Южной Кореи взяла «серебро».
Отмечается, что данная награда стала второй для команды на текущем ЧМ. Днем ранее Алина Дауранова стала второй на дистанции 1000 м.
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