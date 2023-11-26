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Казахстанцы удачно выступили на юниорском Кубке мира по конькобежному спорту

конькобежный спорт Фото: Instagram/committee_sport
25 ноября в Италии стартовал юниорский Кубок мира по конькобежному спорту, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК, в международных соревнованиях принимают участие атлеты из Австрии, Австралии, Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, США, Украины, Чехии, Финляндии, Швеции, Эстонии, Японии.

В первый соревновательный день состоялись гонки на дистанции 1000, 3000 м и командный пасьют. По итогам забегов конькобежка Центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта Инесса Шумекова завоевала бронзовую медаль. Она стала третьей в группе нео-сеньорок на дистанции 1000 м. Арина Ильященко в этой же гонке заняла 4-е место. Девушки пропустили вперед лишь итальянку Серену Пергер и спортсменку из Бельгии Фран Ванхутте. Кроме этого, в группе юниоров на 1000-метровке Дарья Гаврилова вошла в топ-5.

Еще 2 пьедестала у казахстанских спортсменов в командном пасьюте. Мария Деген, Алина и Кристина Шумековы заняли 2 место среди юниоров. Лидером гонки стала сборная Нидерландов. На 3 месте спортсменки из Кореи. Также "серебро" у команды казахстанских нео-сеньорок Арины Ильященко, Алены Лифатовой и Маргариты Артемьевой. Они пропустили вперед сборную Норвегии. Третьими стали конькобежки из Чехии.

Тренирует юниорскую сборную РК старший тренер по конькобежному спорту Центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта Александр Жигин.

Продолжится итальянский этап юниорского Кубка мира по конькобежному спорту 26 ноября. Спортсмены выступят на дистанциях 500, 1500 м и масс-старте.

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