17:30 30.01.2022
В вандализме на кладбище в Уштобе подозревается психически нездоровый мужчина
Фото: pixabay
Во время расследования вандализма на православном кладбище задержан 34-летний житель города Уштобе, страдающий психическим расстройством, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба МВД РК, причастность задержанного к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз.
Осквернение захоронений произошло 16 января. Повреждено и разрушено 14 мест захоронений, на которых вырваны металлические оградки, разломаны деревянные и железные кресты, разбросаны надгробные надписи и памятные венки.
Родственники усопших поставлены в известность.
Фактов краж не выявлено.
Досудебное расследование, предусмотренное статьей 294 УК РК «Вандализм», продолжается сотрудниками полиции Каратальского района.
С учетом психического состояния подозреваемый госпитализирован в областной психоневрологический диспансер.
Мать подозреваемого обратилась к пострадавшим с извинениями.