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Законодательство РК
17:30 30.01.2022

В вандализме на кладбище в Уштобе подозревается психически нездоровый мужчина

кладбище Фото: pixabay
Во время расследования вандализма на православном кладбище задержан 34-летний житель города Уштобе, страдающий психическим расстройством, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД РК, причастность задержанного к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз.

Осквернение захоронений произошло 16 января. Повреждено и разрушено 14 мест захоронений, на которых вырваны металлические оградки, разломаны деревянные и железные кресты, разбросаны надгробные надписи и памятные венки.

Родственники усопших поставлены в известность.

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Фактов краж не выявлено.

Досудебное расследование, предусмотренное статьей 294 УК РК «Вандализм», продолжается сотрудниками полиции Каратальского района.

С учетом психического состояния подозреваемый госпитализирован в областной психоневрологический диспансер.

Мать подозреваемого обратилась к пострадавшим с извинениями.

Елена Беляева
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