Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:27 30.01.2022

Рафаэль Надаль стал чемпионом AusOpen-2022

Теннис Чемпион Aus Open2021 Фото: Instagram/usopen
Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал свой 21 титул на турнирах Большего шлема, сообщает Zakon.kz.

35-летний испанец стал победителем Открытого Чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде. Решающая схватка держала в напряжении фанатов тенниса со всего мира на протяжении более чем пяти часов.

В итоге шестая ракетка планеты в пяти изнурительных партиях сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. За победу в финале король грунта получит денежный приз в размере более двух миллионов долларов США.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Австралия
Не более двух сроков – Токаев заявил, что не будет менять Конституцию
29.01.2022
Токаев о решении стрелять по террористам: Я не думал, что скажут на Западе
29.01.2022
Я против того, чтобы «косить» кадры – Токаев
29.01.2022
Разговора о личных привилегиях во время январских событий не было – Токаев
29.01.2022
Токаев: Миссия главы государства – принимать трудные решения
29.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости