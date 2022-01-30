Рафаэль Надаль стал чемпионом AusOpen-2022

35-летний испанец стал победителем Открытого Чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде. Решающая схватка держала в напряжении фанатов тенниса со всего мира на протяжении более чем пяти часов.

В итоге шестая ракетка планеты в пяти изнурительных партиях сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. За победу в финале король грунта получит денежный приз в размере более двух миллионов долларов США.

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