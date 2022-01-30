20:27 30.01.2022
Рафаэль Надаль стал чемпионом AusOpen-2022
Фото: Instagram/usopen
Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал свой 21 титул на турнирах Большего шлема, сообщает Zakon.kz.
35-летний испанец стал победителем Открытого Чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде. Решающая схватка держала в напряжении фанатов тенниса со всего мира на протяжении более чем пяти часов.
В итоге шестая ракетка планеты в пяти изнурительных партиях сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. За победу в финале король грунта получит денежный приз в размере более двух миллионов долларов США.
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.