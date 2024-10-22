Рафаэль Надаль назвал любимые моменты своей профессиональной карьеры

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал самые любимые моменты своей профессиональной карьеры, сообщает Zakon.kz.

10 октября 38-летний Рафаэль Надаль заявил, что завершит профессиональную карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса – 2024, который пройдет с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Сборная Испании в "Финале восьми" сыграет с командой Нидерландов.



"Для меня были моменты, которые имели большую ценность. "Ролан Гаррос – 2006", например. Потому что это был первый год после травмы стопы. Мы не думали, что я снова буду играть в теннис. Травмы на более позднем этапе карьеры, когда ты уже многого добился, рассматриваются немного под иной призмой. Но когда ты только начал и готовился к этому всю свою жизнь, в первый год, когда ты действительно хорош, тебе говорят, что ты больше не будешь играть, это тяжело. Это был вопрос не нескольких недель, а нескольких месяцев". Рафаэль Надаль

Надаль за карьеру одержал 22 победы на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде (второе место в истории), в том числе рекордные 14 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Он обладатель карьерного "Золотого шлема" в одиночном разряде (победа на всех турнирах "Большого шлема" и олимпийского "золота" не в один год). Также Рафа два раза одержал победу на Уимблдоне и Australian Open, четыре – на US Open.



"Потом Уимблдон-2008, Олимпийские игры того года, которые тоже были очень хорошими, стали ключевыми в моей карьере. Весь 2013 год, потому что после 2012 года с Уимблдона до Винья-дель-Мар не имел возможности играть, у меня все еще сильно болели колени, все, что происходило, было очень эмоциональным. И Австралия 2022 года – самое захватывающее, что у меня есть", – приводит слова Надаля AS.

Ранее Надаль принял участие в выставочном турнире Six Kings Slam.