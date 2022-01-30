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20:47 30.01.2022

Нанолекарства и варп-двигатели - какие технологии сможет увидеть поколение Z

графика Фото: pixabay
Издание The Next Web предоставило прогноз технологий будущего, которые смогут увидеть представители современного поколения Z, передает Zakon.kz.

Как сообщает fbm.ru, в список вошли нанороботы, способные функционировать на клеточном уровне, доставлять нанолекарства по назначению и самостоятельно регенерировать поврежденные ткани и органы.

Кроме того, эксперты ожидают, что появятся бактерии, трансформированные в роботов, что значительно увеличит продолжительность жизни человека. И увидеть это смогут те, кто родился в начале 2000-х годов, уверены специалисты.

В данное время ведется активный поиск альтернативным источникам энергии, которые помогут отказаться от нефти, газа и угля, что значительно улучшит экологическую обстановку на планете. На этом поприще уже отличились ученые США и Китая.

Также перспективным направлением специалисты считают создание квантовых компьютеров, которые смогут практически мгновенно обрабатывать огромные объемы информации.

Не меньший научный интерес проявляют люди и в сфере полетов к далеким звездам. Эксперты не исключают возможность разработки средства перемещения в пространстве с помощью искривленных пузырей с экзотическими временными свойствами, которые называют варп-двигателями. Это бы позволило космическим кораблям передвигаться с невиданной скоростью.

Елена Беляева
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