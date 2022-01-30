21:50 30.01.2022
Команда Казахстана по конькобежному спорту приступила к тренировкам в Пекине
Фото: olympic.kz
Спортсмены занимаются на Национальном конькобежном стадионе, где и будут проходить олимпийские старты, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, Казахстан на зимней Олимпиаде представят Екатерина Айдова, Надежда Морозова, Дмитрий Морозов, Иван Аржаников и Денис Кузин.
Фото: olympic.kz
Соревнования по конькобежному спорту в Пекине стартуют 5 февраля.
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Фото: olympic.kz