Следователь о деле Романовых: все были расстреляны в одно время в доме Ипатьева

Как пишет ТАСС, в ночь на 17 июля 1918 года император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева, а их тела вывезены за город.

Есть мнение некоторых исследователей, что в такой маленькой комнате не могли бы поместиться 11 человек, которых расстреливали, и плюс к этому расстрельная команда. Но по воспоминаниям, по допросам свидетелей и очевидцев этого события, и участников этих событий мы знаем, как стояли члены семьи императора, приближенные их лица, и каким образом были расставлены члены расстрельной команды. Двери были при этом в комнату раскрыты, и в дверном проеме они стояли в два, а может быть, даже в три ряда. Марина Молодцова

Отмечается, что был проведен следственный эксперимент, который пошагово восстановил всю картину происходившего в расстрельной комнате.

Полностью был установлен факт, что вся семья, то есть Николай Второй, Александра Федоровна, четыре их великих княжны - Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, и цесаревич Алексей, а также Боткин, Демидова, Харитонов и Трупп были расстреляны в этом доме одномоментно, в один и тот же день. Марина Молодцова

В 1979 году под Екатеринбургом, в районе Старой Коптяковской дороги, - так называемом Поросенковом логу, - было обнаружено место предполагаемого захоронения останков царской семьи, однако тогда этот факт не стал достоянием общественности. Официальное вскрытие могилы было проведено только в 1991 году, внутри обнаружили останки девяти человек, а в 1993 году Генпрокуратура РФ возбудила дело о гибели семьи Романовых.

По мнению следствия, найденные останки принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и трем слугам - Анне Демидовой, Алоизию Труппу и Ивану Харитонову. Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексея и четвертой дочери - великой княжны Марии обнаружили лишь в 2007 году, при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения.

Новое расследование велось во взаимодействии с представителями Русской церкви, которая создала собственную комиссию по изучению результатов экспертиз. В РПЦ неоднократно заявляли, что последнее слово в вопросе признания Церковью подлинности «екатеринбургских останков» остается за Архиерейским собором, который, предположительно, состоится в мае этого года. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион ранее подчеркнул, что, по его мнению, «ничто сегодня не мешает признанию подлинности «екатеринбургских останков».