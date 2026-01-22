Новая льгота появилась у военнослужащих Казахстана и их семей

В Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана представили новую социальную льготу. Об этом сегодня, 22 января 2026 года, рассказали в пресс-службе Нацгвардии, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в Главном командовании Национальной гвардии МВД РК состоялось комплексное мероприятие, посвященное реализации права военнослужащих и членов их семей на бесплатный проезд железнодорожным транспортом. В ходе встречи личному составу разъяснили содержание новой социальной инициативы, а также подробно обсудили механизмы ее эффективного внедрения в регионах.

"В рамках мероприятия была доведена информация о том, что с 1 января 2026 года военнослужащие всех силовых структур Республики Казахстан и члены их семей смогут один раз в год бесплатно пользоваться пассажирскими поездами на территории страны. Данная инициатива направлена на улучшение социального положения военнослужащих и расширение возможностей для совместных поездок с семьей". Пресс-служба Нацгвардии

Фото: Telegram/qr_iim_uu

В ходе разъяснительной работы главный менеджер Департамента экономики и учета перевозок АО "Пассажирские перевозки" Айнур Базарбаева отметила, что право на бесплатный проезд распространяется исключительно на пассажирские поезда, курсирующие по внутренним маршрутам Казахстана. Также было пояснено, что соответствующие расходы будут компенсироваться за счет средств национальной компании "Қазақстан темір жолы".

Заместитель Главнокомандующего Нацгвардией МВД РК по воспитательной и социально-правовой работе Кайрат Умбетов подчеркнул значимость новой социальной льготы. Он отметил необходимость строгого соблюдения установленных требований при реализации проекта и подчеркнул, что эта мера социальной поддержки позволит повысить уровень социальной защищенности военнослужащих и членов их семей, заблаговременно планировать отдых и существенно сократить дорожные расходы.

